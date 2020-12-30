حفل ميلادي لفرقة إحساس للرقص التعبيري

حمص –سمر محفوض

أحيت فرقة إحساس للباليه والرقص التعبيري حفلها السنوي بعنوان “حكاية إحساس مع الميلاد” على مسرح دارالثقافة بحمص قدمت فيه فتيات الفرقة من أعمار مختلفة مجموعة من الرقصات التعبيرية على أنغام بعضالأغنيات العربية والمقطوعات الغربية والمعزوفات العالمية التي تخص الميلاد، حيث أظهرت الرقصات مدى التدريب الذي يتمتعن بها من خلال الرقصات والتشكيلات المعبرة، التي نقلتنا لأجواء فرح الميلاد وأغنياته ومعانية العميقة عبر (13) لوحة من الرقص التعبيري تتحدث عن فرح الطفولة والمحبة والسلام.

كما أفردت الفرقة مساحة للتعبير عما لحق بغاباتنا من حرائق بفقرة تحض على الاهتمام بالغطاء النباتي حملت عنوان البيئة، إضافة لفقرة مهداة لأطفال مرض السرطان وجمعية بسمة التي تعنى بهم، ليختتم الحفل بفقرة كورال ليلة الميلاد قدمتها ضيفة الشرف الطبيبة المغنية حلا طراد برفقة الفرقة..

مديرة فرقة إحساس سوسن الفاحلي أكدت أن الفرقة كعادتها كل عام بتقديم حفليتضمن فقرات عن الميلاد، لكن خصوصية حفلنا لهذا العام أنه ميلادي بامتياز إضافة لفقرتين واحدة للبيئة وأخرى إهداء لجمعية بسمة للعناية بالأطفال المصابين بالسرطان، ولفتت فاحلي أن اللوحات الـ13 والتي أدتها 85 راقصة من فراشات وبجعات وزهرات الفرقة ممن تتراوح أعمارهن بين الـ4 سنوات إلى سن الجامعة.

المغنية حلا طراد أشارت إلى أن حضورها بين راقصات الفرقة منحها شعوراً حقيقياً بدهشة الميلاد والفرح والجمال، معتبرة أنه الحفل الأقرب لقلبها من مشاركاتها خلال عام 2020 على مسرح دار الثقافة بحمص.