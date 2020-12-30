شهيد وثلاثة جرحى في عدوان إسرائيلي على وحدة عسكرية في ريف دمشق

شن العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً استهدف وحدة من دفاعاتنا الجوية بريف دمشق ما أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية”.

وأدان عضو المكتب السياسي للحزب الناصري والبرلماني المصري الأسبق محسن عطية العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يأتي استكمالا للمؤامرة التي تستهدف مواقف سورية الوطنية والقومية المشرفة.

وقال عطية في تصريح إن “العدو الإسرائيلي الذي يمعن في جريمة احتلال الجولان السوري هو أساس المؤامرة التي تتعرض لها سورية منذ سنوات بالتشارك مع دول غربية وإقليمية” مشددا على أن كل ما تتعرض له سورية يأتي خدمة لمخططات هذا الكيان التي تستهدف المنطقة برمتها.

وشدد عطية على أن سورية التي صمدت في وجه المؤامرة ستظل المدافع والحامي الأول للكرامة والثوابت والمبادئ العربية معربا عن ثقته بأنها ستهزم كل المخططات التآمرية التي تستهدف وحدتها واستقلالها وعروبتها.