فضيتان وثلاث برونزيات وست شهادات تقدير لسورية في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات

أحرز فريق سورية المشارك في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات 2020 IGO الذي أعلنت نتائجه اليوم ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات وحصل على ست شهادات تقدير.

وذكرت هيئة التميز والإبداع على صفحتها في فيسبوك ان الميداليتين الفضيتين أحرزهما الطالبان أحمد رجب الخميس وعلاء الدين مدين أحمد من حلب في حين أحرز الميداليات البرونزية خالد غانم رجوب من حمص ومحمد فؤءاد زياد المعين ومحمد أنس عماد الدين القدسي من حلب.

أما شهادات التقدير فحصل عليها الطلاب الزهراء هيثم أحمد من اللاذقية وحيدر أحمد سلامة من دمشق وعلي فراس بكور من حلب ومحمد لويس محمد علاء الشعلان من دمشق وحيدرة علي خضور من طرطوس والحسين حيان خليل من طرطوس.

وكانت اختبارات الأولمبياد الذي نظمته إيران “عن بعد” في الثلاثين من تشرين الأول الماضي أقيمت للطلاب المشاركين من 60 دولة عبر الانترنت وبالتوقيت نفسه على مدى أربع ساعات ونصف الساعة وتضمنت مسائل عالية المستوى في الهندستين المستوية والفراغية.

ومثل سورية في الأولمبياد 182 طالبا وطالبة من أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري الحاليين والقدامى وطلبة المركز الوطني للمتميزين توزعوا على خمسة مراكز في “دمشق واللاذقية وحلب وطرطوس وحمص”.

كما توزع المشاركون على ثلاث فئات عمرية هي المستوى المتوسط “لطلاب الصفين التاسع والأول الثانوي” والمستوى المتقدم “لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي” والمستوى الحر لطلاب المرحلة الجامعية.

وانطلق الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات عام 2014 ويقام بشكل سنوي ويعد أحد أهم المسابقات العلمية المتخصصة بالرياضيات على المستوى العالمي