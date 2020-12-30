لحظة وصول طائرة حكومة الرياض.. 3 انفجارات تهز مطار عدن

هزت ثلاثة انفجارات قوية اليوم مطار عدن جنوب اليمن، بالتزامن مع وصول أعضاء حكومة عبد ربه منصور هادي الجديدة، وسط أنباء عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وذكرت مصادر متطابقة أن ثلاثة انفجارات استهدفت المطار عقب هبوط الطائرة السعودية التي كانت تقل أعضاء حكومة هادي وعددا من المسؤولين السعوديين، بينما أشارت مصادر إلى وقوع إطلاق نار داخل المطار بعد الانفجارات ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 20 آخرين بحسب حصيلة أولية، مضيفة: إن الانفجار كان ضخماً ورافقه إطلاق نار.

وفيما تحدثت مصادر طبية وأمنية عن وجود أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً في حصيلة أولية لضحايا انفجارات المطار، أعلنت ‏وزارة الصحة في حكومة هادي عن مقتل 22 شخصاً وأكثر من 50 جريحاً جراء تفجير ‎مطار عدن الدولي.

من جهتها، أكدت مصادر أمنية يمنية أن أعضاء حكومة هادي لم يتعرضوا لأذى، ونقلوا إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، لافتةً إلى أنهم كانوا على متن الطائرة لحظة وقوع الانفجارات.

في المقابل، دان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي التفجيرات، قائلاً: ” ندين بشدة كل فصائل المرتزقة لعدم استشعارهم المسؤولية تجاه حياة الأبرياء، متمنين عليهم أن يصفوا حساباتهم بعيداً عن المواطنين والمنشآت العامة”.

العزي، وفي تغريدة على تويتر، دعا اليمنيين إلى اليقظة وأخذ الحيطة ممن وصفهم “باللصوص والفاسدين والإرهابيين” التي تتألف منهم حكومة الفنادق، محذراً من أنهم لن يتورعوا عن سفك الدم.

إلى ذلك نفى وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي مسؤولية حركة “أنصار الله” عن الهجوم الذي تعرض له المطار، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “التصريحات المرتبكة لحكومة مرتزقة الرياض عن انفجارات مطار عدن تثير علامات الاستفهام وهي محاولة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين ولتصفية الحسابات البينية لأطراف الارتزاق”.

من جهته، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً سالم العولقي،” إن تفجير اليوم يذكرنا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف حكومة بحاح واستهدف العرض العسكري لقواتنا عام 2019″.

كذلك دان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الهجوم على المطار، وقال في تغريدة له “أدين بشدة الهجوم على مطار ‎عدن فور وصول أعضاء الحكومة ومقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء” .

وكانت لقطات البث المباشر قد وثقّت لحظة وقوع الانفجار وحالة الرعب التي سادت اليمنيين في المطار.