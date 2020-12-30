مدرسة في حماة خارج العملية التربوية.. و”التربية” آخر من يعلم!

حماة – محمد فرحة

أشرف العام الدراسي بفصله الأول على الانتهاء حال تقديم امتحانه الأسبوع القادم ولم تعلم مديرية تربية حماة بأن هناك مدرسة في ناحية الحمراء شرق المدينة بـ 35 كم واسمها “جب الحنطة” لم تفتح أبوابها بعد، ولم يتلقَ طلابها أي حصة تدريسية، علماً أن عدد تلاميذ المدرسة يزيد عن الـ 25 تلميذاً .

“البعث” حاولت لمرات عديدة الاتصال بمدير تربية حماة فلم تفلح، فجواله مغلقاً، لذلك كان لابد من الاتصال مع وزير التربية الدكتور دارم طباع والذي استهجن الموضوع متسائلاً: لماذا انتظر الأهالي كل هذه الفترة حتى أخبروا عن المشكلة، واعداً بأنه سيتابع الموضوع ويعالجه..!.

فهل يعقل عدم دراية المجمع التربوي المعني بأن هناك مدرسة لم يتلق تلاميذها دروسهم التعليمية طيلة الفترة الماضية، علماً أن تفقد المدارس من أولى مهامه..؟