بعد دير الزور.. إعادة تأهيل ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في سهول حلب

حلب – معن الغادري:

بدأ المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء برفقة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية زيارته إلى حلب بالقيام بجولات تفقدية على عدد من المشاريع الإستراتيجية والتنموية المنفذة والجاري تنفيذها في الريف والمدينة، وذلك بهدف الاطلاع على سير آليات العمل ونسب وجودة التنفيذ وتذليل المعوقات التي تعترض العمل.

واستهل المهندس عرنوس وصحبه الجولة بإطلاق العمل بالمرحلة الأولى لمشروع إعادة تأهيل شريحة ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية بمنطقة الحاضر في سهول حلب الجنوبية بكلفة مليار ومئتي مليون ليرة، وتفقد مشروع تعريض الممر الموازي لمطار حلب الدولي، والذي يتم تحضيره ليكون مهبطاً بديلاً.

وكان الوفد الحكومي أطلق الثلاثاء العمل بمشروعي الري في القطاعين الثالث والخامس بريف دير الزور الشرقي، واللذين يرويان نحو 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظة.

وسيتابع الوفد الحكومي زيارته إلى حلب ظهراً ليتفقد العمل في محطة ضخ المياه في بلدة تل حاصل ومشروع إرواء قرى جب غبشة – السين، كما سيزور عدد من المعامل والمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار والإطلاع على سير العملية الإنتاجية والاستماع إلى مطالب الصناعيين، وسيلي ذلك جولة تفقدية على مشروع إعادة تأهيل وصيانة خطوط الإنتاج في محلج القطن في منطقة عين التل تمهيداً لوضعه في الخدمة.

وتشمل زيارة رئيس مجلس الوزراء وا‎لوفد الوزاري المرافق له مدخل حلب الشمالي الذي تم تطهيره مؤخراً من الإرهاب للإطلاع على الخطط والدراسات لإعادة تأهيل المرافق العامة والطرقات والمستديرات، بدءاً من دوار مشفى شيحان مروراً بمنطقة الليرمون وانتهاءً بجمعية الزهراء السكنية. كما سيطلع على أعمال إعادة تأهيل وترميم موقع سوق الهال القديم المؤقت في حي الحمداني .

وسيختتم الوفد الحكومي نشاطه في اليوم الأول من الزيارة بلقاء قيادة الحزب في المحافظة، فيما سيزور صباح غدٍ الخميس مداجن الزربة للإطلاع على ما يتم تنفيذه من أعمال أولية لإعادة تأهيلها وترميمها لوضعها في الخدمة والإستثمار خلال الفترة القريبة .

شارك في الجولات التفقدية الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة عصام الشلي وعدد من المديرين المعنيين.

تصوير – يوسف نو