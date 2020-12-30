أحكام أخرى قاسية بذريعة محاولة الانقلاب ضد أردوغان

أصدرت محكمة تابعة للنظام التركي اليوم أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة على 92 شخصاً بذريعة التورط في محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكم صدر بحق 12 شخصاً بالسجن المؤبد المشدد، بدون الحق في العفو، و80 آخرين بالسجن المؤبد، مشيرة إلى أنه من بين المحكومين العميد السابق أديم بودور أوغلو رئيس العمليات وإدارة القيادة والمراقبة بقيادة القوات البرية التركية.

وأصدرت المحكمة الشهر الماضي أحكاماً منفصلة بالسجن على قادة محاولة الانقلاب، التي ألقى نظام أردوغان المسؤولية فيها على أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. ونفى غولن، حليف أردوغان السابق، أي دور له في محاولة الانقلاب.

وأكد وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو أن 292 ألف شخص اعتقلوا لصلاتهم بغولن، منهم نحو مئة ألف ينتظرون محاكمتهم.

وعزل نظام أردوغان نحو 150 ألف من العاملين بالحكومة أو أوقفهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب. وأصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن مدى الحياة، وقالت وزارة حرب النظام: إن 20833 طردوا من الجيش.

وكثيراً ما يستغل النظام التركي هذه الذريعة لتبرير حملة الاعتقال الموسعة لاستهداف معارضي أردوغان ومنتقديه.

وتنتقد جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية نطاق الحملة قائلين إن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان. وتقول مصادر تركية: إن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالمياً، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.