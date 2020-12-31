تواصل الإدانات للاعتداء على مخيم اللاجئين: جريمة موصوفة بحق الإنسانية

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الاعتداء السافر على مخيم اللاجئين السوريين في المنية بشمال لبنان وإحراقه.

وطالبت القيادة القطرية في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة الأمين القطري نعمان شلق السلطات اللبنانية بالتحقيق في هذا الاعتداء ووضع حد لهذه التصرفات العنصرية التي لا تعبر عن أي حس إنساني وأخلاقي وحضاري.

وطالب شلق بإجراء تحقيق شامل حول الاعتداء والعمل على زوال الأسباب الحقيقية التي أدت إلى المتاجرة بمأساة اللاجئين السوريين.

بدورها أدانت الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة الاعتداء مؤكدة أنه عمل اجرامي مشيرة في بيان لها إلى أن “الفاعل ليس فقط من أشعل النيران إنما الفاعل الحقيقي هو من أشعل الخطاب العنصري ضد السوري والفلسطيني وضد العربي وأي شخص آخر”.

من جهته استنكر النائب اللبناني السابق أحمد عجمي الاعتداء، مبيناً أنه جريمة موصوفة بحق الإنسانية ومرفوضة بكل المعايير. وقال “ما بين أبناء شعبنا في لبنان وسورية روابط وثيقة وتاريخ عميق من الاخوة التي لن نسمح بأن تقطع أواصرها ثلة من المجرمين، داعياً القضاء إلى إنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الاعتداء”.

كما أدان رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني بشدة إقدام أشخاص على إحراق مخيم اللاجئين السوريين في بحنين، وقال إن “ما حصل اعتداء وعمل مدان” داعيا السلطات إلى الإسراع بمعاقبة المرتكبين.

وأكد الفوعاني ضرورة فتح حوار مباشر مع الدولة السورية لتكريس العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني لما فيه خدمة مصالح البلدين الشقيقين.