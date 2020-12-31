جهاز “بي سي آر” في مشفى القامشلي خفف الأعباء والانتظار الطويل

دمشق – حياه عيسى

رفدت وزارة الصحة مشفى القامشلي بجهاز مسحات الـ “بي سي ار” للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد ١٩، بعد أن تم إرسال كادر طبي وتمريضي من المشفى للتدريب في مخابر الصحة العامة في الوزارة.

وأوضح مدير المشفى الدكتور عمر عاكوب في اتصال هاتفي مع “البعث” أن جهاز “البي سي ار” خفف من عبء أرسل العينات إلى دمشق والانتظار فتره طويلة تصل إلى حوالي ال “١٠”أيام للحصول على النتيجة، مع الإشارة إلى أن التشخيص في الفترة الماضية كان يعتمد على الخبرة والأعراض والطبقي المحوري، علماً أن صورة “الكورونا “واضحة بالطبقي.

وتابع عاكوب أنه مر على قسم العزل في المشفى حوالي ٢٨٨ حالة إصابة ب “كوفيد ١٩” علماً أن القسم يتسع ل /٢٢/ مريضاً وحالياً يتم تجهيز قسم آخر بطاقة /٢٥ /سريراً و/ ١٦/ جهاز تنفس آلياً، مع وجود طاقم طبي وتمريضي مدربين للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، ونسبة الشفاء وصلت ل ٩٠% من تلك الحالات، مع تأكيده أنه تم توليد مريضة كوفيد ١٩ بوضع حرج بعد تشكيل لجنة من أخصائي صدريه داخلية قلبية ونسائيه ومخدر، وحالياً هناك مريضه حامل بالشهر السابع يتم مراقبتها والتعامل مع وضعها بشكل علمي دقيق.

وتابع مدير المشفى إلى أنه تم توقيف العمليات البارده مع الاستمرار بالعمليات الإسعافية فقط واستقبال مرضى الكورونا.

ويشار إلى أن خدمات الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني بلغت حوالي /٤٥٠ / ألف خدمة خلال عام ٢٠٢٠ منها عمليات جراحة عامة، جراحة عصبية، جراحة عظمية، بولية، عينية، أذنية، نسائية، فكية، حروق.