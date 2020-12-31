سلة سيدات الساحل تبحث عن العودة القوية في إياب الدوري

طرطوس – البعث

أكدت عضو إدارة نادي الساحل ومشرفة كرة سلة للسيدات براءة إبراهيم “للبعث” أن فريق النادي سيعود بقوة من جديد مع انطلاق مرحلة إياب الدوري وأن الروح المعنوية للاعبات هي بالقمة وهناك تصميم لتعويض ما فات.

وأضافت الإبراهيم: كل الجهود تنصب للتأكيد على أن ما حققته اللاعبات في الموسم الماضي عندما تصدرنّ الدوري قبل إيقافه بسبب الكورونا لم يكن صدفة بل نتيجة تعب وتصميم، نحن راضون عما قدمه الفريق هذا الموسم مقارنة بالتحضير والإمكانيات المتوفرة حيث بدأ التحضير للدوري قبل عشرة أيام بينما باقي الفرق استعدت قبل شهرين وهذا بالتأكيد يُحدث فارقاً أما الإمكانيات فهي غير متوفرة كما يجب، ومع هذا فإن فريقنا كان مقنعاً بالمباريات التسع التي لعبها وفاز بثلاث وخسر ست، ثلاث منها كان الأفضل فيها وكان يستحق الفوز ولاعباتنا كنّ على قدر المسؤولية، وحاليا نحتل المركز السادس وهو لا يتناسب ومستوى فريقنا.

وحول رحلة الإياب قالت الإبراهيم: نطمح للعودة القوية بالإياب وهناك تصميم لاستعادة بريق وألق فريقنا، لكن ما يحتاجه الفريق هو الدعم المادي فقط لأن الفريق ككل جهاز فني وإداري ولاعبات بأفضل حالاته من حيث الانسجام والمستوى الفني والبدني مقارنة مع ما هو متوفر وتوفير الدعم سيشكل حالة إيجابية بالتأكيد.

أما عن المنافسة والمستوى الفني للدوري في مرحلة الذهاب أوضحت مشرفة اللعبة: المستوى العام كان جيداً والمنافسة قوية وكانت هناك عدة مفاجآت وأتوقع أن تشهد مرحلة الإياب مفاجآت أكثر وأن يرتفع المستوى الفني وتشتعل المنافسة، وبالنسبة للقب أتوقع أن ينحصر بين ثلاثة فرق “الثورة والجلاء وقاسيون” أما فريقنا فسيظهر بصورة مغايرة عما ظهر به بالذهاب وسنلعب بأداء أفضل للبقاء بالأولى والتقدم بسلم الترتيب.

الجدير ذكره أن سلة الساحل كانت قد حققت قفزة نوعية بالسنوات الأخيرة حيث توجت بلقب كأس الجمهورية قبل ثلاث سنوات وتصدرت سيداته فرق الدوري بمرحلة ذهاب الموسم الماضي قبل توقفه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.