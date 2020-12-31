مشاريع خدمية وتنموية “للإدارة المحلية “بين التنفيذ وقيد الإنجاز

دمشق – كنانة علي

نفذت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية خلال عام 2020 في المحافظات، وقامت بصيانة وإعادة تأهيل عدد من المشاريع ضمن الموازنات الاستثمارية (أبنية مدرسية، مشافي ومراكز صحية، طرق، صرف صحي، مراكز ثقافية، مراكز خدمة مواطن).

وأفاد معاون الوزير المهندس معتز قطان للبعث أنه تم تنفيذ 963 بناءً مدرسياً و446 بناء قيد التنفيذ، وبالنسبة لتأهيل أبنية التعليم تم تنفيذ تأهيل 40 بناء و147 قيد التنفيذ، وتم تنفيذ 26 أبنية تعليم ( الأساسي، الثانوي، المهني ) و121 أبنية قيد التنفيذ، كما تم تأهيل وتنفيذ 14 وهناك 33 مشفى قيد التنفيذ، وتم تأهيل 35 مركزاً صحياً وهناك 46 مركزاً قيد التنفيذ، وبناء مركزيين صحيين وهناك 6 مراكز صحية قيد الانجاز ونفذت 3 عيادات شاملة وهناك 5 عيادات قيد التنفيذ.

وبالنسبة لتأهيل الطرق أشار قطان إلى تنفيذ 317.9 كم، وهناك طرق قيد التنفيذ 597.8كم ، كما تم إنشاء 27.3كم طرق ويتم العمل على تنفيذ إنشاء 553.7كم، وبالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فقد تم تنفيذ 77.8كم والعمل جار لتنفيذ 45.6كم. كما تم بناء مركز ثقافي بالإضافة لتنفيذ تأهيل 11 مركزاً ثقافياً وهناك 11 مركزاً قيد التنفيذ.

ولفت قطان إلى تنفيذ 6 مراكز وهناك 22 مركزاً قيد التنفيذ، وخلال عام 2020 تم تنفيذ 8 مطامر صحية وهناك 7 محطات نقل قيد التنفيذ.

وحول المخططات الطبوغرافية .بين معاون الوزير أنه تم تنفيذ 24 مخططاً و 389 مخططاً قيد التنفيذ، أما المخططات التنظيمية فقد تم تنفيذ 11 مخططاً و 471 مخططاً قيد التنفيذ، وخلال عام 2020 تم استصلاح 1560 دونماً وهناك 640 دونماً قيد التنفيذ.