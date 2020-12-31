منحوتة “لغة الضاد” تكريماً للغة العربية العظيمة

البعث_ نزار جمول

لم يدع الفنان علي حمود “زين الشام” أية فرصة ليكرم فنه الذي تصوغه يداه، واليوم أراد من منحوتته الجديدة “لغة الضاد” أن تتنعم باللغة العربية في يومها العالمي، والمكرمة كل يوم في مدينته السلمية التي تنتج الأدب والشعر من رحم الصحراء وشيحها. واعتبر الفنان حمود هذا العمل استكمالاً لأعماله السابقة التي تفنن بصنعها من خلال الأحداث التي تتالت في هذا العام وعلى رأسها وباء “كورونا”، وهو نحت وتشكيل من الصلصال بارتفاع ٢٨ سم، وبين أن هذا العمل جاء تكريماً للغة العربية العظيمة، وفكرته الرئيسية احترام اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة العلم والحضارة عبر حقب من التاريخ العربي المجيد كما هي دعوة لعدم التقليل من شأنها على كافة المنابر.