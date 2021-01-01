أسس معتمدة لتزويد الحرفيين بالغاز في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

استأثرت احتياجات المنشآت الحرفية من مادة الغاز الصناعي الضروري لعمل الحرفيين و السبل الكفيلة بتوفيرها بالحيّز الأوسع من اللقاء الذي عقده مكتب العمال الاقتصادي الحزبي الفرعي في اللاذقية، وضمّ اتحاد الحرفيين والمحروقات، حيث جرى في اللقاء بحث الأسس التي سيتم اعتمادها لتوزيع الغاز الصناعي. ولفت رئيس مكتب العمال الرفيق ابراهيم عبيدو إلى ضرورة استمرار تأمين مادة الغاز اللازم لمواصلة عملهم بالطرق الميسّرة بما يكفل توفير الاحتياجات التشغيلية للمنشآت الحرفية.

وعرض رئيس اتحاد حرفيي المحافظة جهاد برّو واقع العمل والأسس المعتمدة لإيصال المادة وطلب من مدير المحروقات بأن يتم الطلب من الحرفيين إحضار شهادة حرفية وبراءة ذمة من الجمعية الحرفية واتحاد الحرفيين لأجل تزويدهم بمادة الغاز الصناعي.

وأكّد مدير فرع شركة محروقات سنان بدور استعداد فرع الشركة لتأمين مادة الغاز بالسبل الميسرة.

يشار إلى أنّ اتحاد حرفيي سيقدّم جدولاً اسمياً بالحرفيين الذين يحقّ لهم الحصول على المادة و ذلك ليتم توزيع المادة بموجب بطاقة ذكية مخصصة للحصول على مادة الغاز الصناعي.