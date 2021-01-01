إيران: أميركا تتحمل مسؤولية عواقب أي مغامرة في الخليج

حذرت إيران الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من عواقب أي مغامرة عسكرية قد تقدم عليها الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وجاء في رسالة وجهتها بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا “قامت الولايات المتحدة إضافة إلى إرسال أسلحة متطورة إلى المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية ببعض الأعمال العسكرية الاستفزازية منها تحليق عدد من قاذفاتها الاستراتيجية بعيدة المدى فوق الخليج في الأيام الأخيرة”.

ولفتت البعثة الإيرانية في رسالتها إلى قيام مسؤولين أمريكيين بالتوازي مع هذه الإجراءات بتقديم معلومات كاذبة وتوجيه اتهامات لا أساس لها وإطلاق تصريحات استفزازية ضد إيران مشيرة إلى أن التوتر الأمني ازداد في المنطقة “الحساسة للغاية نتيجة هذه الإجراءات العدائية”.

كما حذرت البعثة الإيرانية من تصعيد التوترات إلى مستويات خطرة في حال لم تتم السيطرة على هذه الإجراءات التحريضية مؤكدة أن الولايات المتحدة ستكون “مسؤولة بالكامل عن كل العواقب” لأي مغامرة.

وجددت البعثة التأكيد على استعداد إيران للرد على أي تهديد لشعبها ومصالحها وقالت إن إيران لا تسعى إلى الحرب لكن يتوجب عدم الاستهانة بقدرتها في حماية شعبها والدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الحيوية والرد بحزم على أي تهديد.