“اسقِ العطاش” أغان طربية وصوفية في حمص

حمص –سمر محفوض

أحيت فرقة “آتار” بقيادة المايسترو معتز النابلسي أمسية أندلسية بعنوان “اسق العطاش”على مسرح حمص, قدمت خلالها مجموعة من الأغاني واللوحات الثراتية والموشحات الأندلسية والقدود الحلبية والصوفية بتوزيع جديد “إرجعي يا ألف ليلة، وياطير طيري يا حمامة، ويامال الشام”, لتضيف المغنية نورهان مسلماني ألقاً خاصاً بتقديم أغنية “يا زمان الوصل” في الأندلسي و”لو كان قلبي معي” مع حسان المؤنس برفقة لوحات معبرة لفرقة الرقص الصوفي. وقدم المغني خالد أبو سمرا مزيجاً من الأغاني الوطنية والطربية والقدود الحلبية “سينجلي الغسق، واسق العطاش”.

رئيس الفرقة معتز نابلسي قال: قدمنا مجموعة من الموشحات الأندلسية والقدود الحلبية, وما يميز حفلنا هو تقديمه على طريقتنا الخاصة بطريقة أكاديمية, وفرقة “آتار” تغني لأول مرة بحمص، وقد تأسست منذ 10 سنوات، وتضم 40 عازفاً بينهم 12 كورالاً, وتحمل رسالتها بالحفاظ على التراث وتجديده تماشياً مع روح الأصالة والحفاظ على هويته من التشويه.

المغنية نورهان مسلماني تحدثت عن وصلتها الغنائية الصوفية مع حسان مؤنس مشيرة إلى الرقصة المولوية الصوفية, لافتة أن الفرقة ذات منحى طربي أندلسي صوفي, تقدم الفن الأصيل والراقي، والمغني خالد أبو سمرا أكد أن الفن العربي الأصيل من قدود وغيرها مدرسة للجميع نتعلم منها ألوان الغناء العربي بمواجهة الموجة الهابطة من الغناء التي اعترت الساحة العربية، لافتاً أن الفرقة ملتزمة بالحفاظ على المستوى الفني وعلى أهمية وصعوبة الوقوف أمام الجمهور الحمصي الذواق.