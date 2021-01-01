“الجذور للجميع” مبادرات تطوعية وأنشطة فنيّة

اللاذقية – مروان حويجة

نفّذ فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة في مديرية ثقافة اللاذقية مبادرات تطوعية وأنشطة فنيّة نوعية بمناسبة عيد الشجرة، حيث تمّ إطلاق مبادرة “الجذور للجميع” بالتعاون مع جمعية طبيعة بلا حدود بهدف التوعية بأهمية حماية النباتات الطبية والعطرية المهددة بالانقراص وأضاءت المبادرة التي شارك فيها مختصون ومهتمون وفنانون على القيمة الطبية والجمالية والغذائية والبيئية للنباتات الطبية والعطرية وما لها من فوائد عديدة تستوجب الحفاظ عليها وتنميتها واستمرار التوسع بزراعتها بالتعاون بين فعاليات المجتمع المحلي والأهلي والرسمي، بحملة تشجير في منطقة ربيعة، وبتأهيل مدرسة الشهيد ظافر شحادة، كما أقيمت ندوة حوارية بالتعاون مع أساتذة قسم الحراج في جامعة تشرين تركّزت حول كيفية إعادة تأهيل الأراضي الحراجية المحروقة وترميمها وتشجيرها وسبل الحفاظ على الغابات الطبيعية والثروة الحراجية وأولوية تكامل جهود الفرد والمجتمع والمؤسسات، وبهذه المناسبة احتضنت دار الأسد للثقافة في اللاذقية معرضاً للفنان النحّات رؤوف بيطار تضمن منحوتات ورسومات وأدوات خشبية وفسيفساء تحكي تاريخ سورية وعراقتها وتحاكي جمالية الطبيعة من خلال الشجرة وأبرزت أعمال الفنان بيطار أهم تجلّيات طاقة الخشب وتعامله الإبداعي المتقن مع الفسيفساء الخشبي بكل جمالياته وميزاته اللونية كفن إبداعي جمالي يحاكي الفسيفساء الحجري. وتخلل الفعاليات توزيع كتب ومنشورات من مطبوعات وزارة الثقافة على المشاركين في حملات التشجير من أطفال ويافعين وشبّان متطوعين في هذه المبادرات النوعية الإبداعية تحفيزاً وتشجيعاً لهم وتقديراً لجهودهم.