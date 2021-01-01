بعد الخسارة الصادمة لرجال سلة الاتحاد.. القبلاوي يستقيل وأبو سعدى يعقب

حلب – محمود جنيد

لم يكد جمهور الاتحاد يتنفس الصعداء بعد عودة فريقه الأول لكرة القدم إلى السكة الصحيحة، حتى عاجله فريق السلة أمس الأول بضربة ساحقة “دانك”، إثر الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام الكرامة المنافس المباشر بفارق 22 نقطة 71/49، بعد أن كان الجميع يتوسم فيه خبر البطولات هذا الموسم.

هذه الخسارة التي سبقتها ظروف وكأنها تمهيدية للضربة، ومنها تأخر دخول الجمهور المواكب لفريق الاتحاد إلى صالة حمص محدودة السعة الاستيعابية وما رافق ذلك من بلبلة، تبعتها مجريات المباراة التي لم يسجل الفريق في ربعها الأول سوى ست نقاط، وسط عقم غريب لفريق أربعة من أعمدته من أساسيي المنتخب الوطني الأول، وفي النهاية خسر خسارة فادحة، لينتفض الجمهور انتقاداً ويتناول أداء المدرب و اللاعبين، ويخص الأول الذي هناك من طالب برحيله، واستبداله بمدرب أجنبي، في حين جاء تعقيب عضو الإدارة مشرف اللعبة مازن أبو سعدى، ليحدد المشكلة في نقطة القيادة على “البنش” أي المدرب عثمان قبلاوي الذي انتقد توظيفه للاعبين، وعدم جاهزيتهم التقنية من حيث التسديد، و البدنية، بحيث لم يقدر الفريق تطبيق دفاع الزون الضاغط سوى لدقيقتين بسبب المشكلة البدنية، إضافة لعدم قدرة الفريق على التسجيل من الهجوم السريع سوى نقاط قليلة، وختم أبو سعدى بالقول بأن الفريق استحق الخسارة وهناك الكثير من الأمور بحاجة إلى إعادة نظر، مطالباً عدم تأويل كلامه والاصطياد بالماء العكر.

أما المدرب القبلاوي فقد قال في حديث “للبعث” بأن هناك شيئاً غير طبيعي في الفريق الذي يمتلك مجموعة من النجوم على الورق ومن بينهم أعمدة منتخب وطني أول، لا يتمكنون من تسجيل أكثر من 49 نقطة خلال 40 دقيقة، وهذا دليل عدم انسجام بين المدرب و اللاعبين الذين لم ينفذوا ما طلب منهم، وأضاف القبلاوي بأن المشكلة نفسية أكثر منها فنية، وهذا ما دعاه للاستقالة التي لا رجعة عنها ليحفظ اسمه الكبير من الكلام القاسي وتناول الألسن.

ورغم ما سبق، أكد مدرب الاتحاد المستقيل على تحمله كامل مسؤولية الخسارة متمنياً للنادي و الفريق التوفيق مع المدرب القادم.