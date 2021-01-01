حركة السير طبيعية على طريق دير الزور تدمر و14 حافلة وصلت من دمشق

دير الزور ــ وائل حميدي

بلغ عدد الحافلات المغادرة لمركز بولمان دير الزور باتجاه محافظة دمشق، وعلى طريق دير الزور. تدمر. حمص. دمشق، 14 حافلة على متنها حوالي 560 مسافراً، فيما وصل إلى المحافظة يوم أمس الخميس، وعلى ذات المسار 16 حافلة “بولمان” تقلُ 630 مسافراً، عدا عن عشرات السيارات الخاصة والـ “ڤانات” المغادرة أو التي وصلت، والتي لا تغادر من كراج البولمان في مدينة دير الزور.

وبحسب مدير كراج البولمان في مدينة دير الزور عبد الحميد الحمش فإن حركة البولمانات، سواء المغادرة أو التي وصلت، كانت طبيعية، وفي مواعيدها الدقيقة والمعتادة وفق برنامج تحرك البولمانات لكافة الشركات السياحية العاملة.