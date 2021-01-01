“صحة درعا” غير قادرة على تجهيز دار للأيتام.. على ذمة “الشؤون”!!

درعا- دعاء الرفاعي

تسعى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا إلى تجهيز وتأهيل مبنى دار حليمة السعدية للأيتام في مدينة نوى ليوضع في الخدمة خلال أيام قليلة كمركز للعزل الطبي لمرضى كورونا ليكون رديفاً لباقي مراكز الحجر الصحي التابعة لمديرية صحة المحافظة.

وبينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري أن تجهيز الدار تم عبر عدة مراحل بمساعدة المجتمع الأهلي والتبرعات المادية من أهل الخير في المحافظة، حيث يتم حالياً العمل على تجهيز 100 سرير، وذلك بالتنسيق مع مديرية صحة ليبقى تجهيز ورفد هذه الدار بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة برسم الصحة.

وكشفت الحريري عن عدم قدرة “الصحة” على تجهيز المبنى وذلك لعدم توفر الإمكانيات، حسب تأكيدات المعنيين في مديرية الصحة، والكلام على ذمة مديرة الشؤون التي تابعت أن مديرية الصحة لا تستطيع تخديمه، بسبب ضخامة التكاليف، وصعوبة تأمين كافة المستلزمات الطبية من مواد وأجهزة أكسجين وغيرها.

وأكدت الحريري أنه فور الانتهاء من أزمة كورونا سيتم إعادة تأهيل الدار لتستقطب مئات الأيتام في المحافظة والذين زادت الحرب من أعدادهم ودفعت بهم إلى الشارع، ليكونوا ضمن هذه الدار تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.