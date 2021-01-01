مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا قسد بهجمات في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة

قتل مسلحان اثنان وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات نفذها مجهولون على آلياتهم وتحركاتهم في أرياف دير الزور والرقة والحسكة.

وقالت مصادر محلية في دير الزور إن “مجهولين أطلقوا النار على مسلحي ميليشيا “قسد” في قرية الهرموشية ما أدى إلى مقتل اثنين منهم”.

وفي الحسكة ذكرت مصادر أهلية أن “مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقرا لميليشيا “قسد” في قرية سبع سكور جنوب المدينة بينما تم استهداف سيارة تقل مسلحين من الميليشيا بالأسلحة الرشاشة على طريق الخرافي جنوب الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد منهم”.

كما أفادت مصادر محلية في الرقة بهجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” قرب مفرق الكرين ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.

إلى ذلك جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدوانها على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة حيث استهدفوا بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف المدينة الشمالي وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات