إصابة عشرات المدنيين بانفجار قنبلة في أحد أسواق الحسكة

أصيب 20 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للمواطنين في أحد أسواق مدينة الحسكة.

وقال مصدر في قيادة شرطة الحسكة: إن مجرماً مطلوباً ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة ما أدى لإصابة 20 مدنياً بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.

وأكد المصدر أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة وهو مطلوب بموجب عدة إذاعات بحث.

بدوره أوضح مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن مركز اللؤلؤة استقبل 20 جريحاً بينهم 3 بحالة حرجة أصيبوا بشظايا انفجار القنبلة في أماكن مختلفة من أجسامهم مشيراً إلى أنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

كما أصيب مدنيان بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب اعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأشار إلى أن الاعتداء تسبب بجرح مدنيين اثنين أحدهما طفل ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

استشهاد طفلين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في رأس العين

في الاثناء، استشهد طفلان وأصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية أن انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في سوق الخضرة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي تسبب باستشهاد طفلين وإصابة والدتهما بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية.