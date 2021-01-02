إنارة آخر قرية بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدأت الشركة العامة للكهرباء بمحافظة القنيطرة العمل بمشروع إنارة قرية العجرف و مزرعتي الدوحة ورسم القش، وبذلك ستصبح جميع بلدات المحافظة و قراها و مزارعها و رسومها منارة بالكهرباء.

ولفت مدير شركة كهرباء المهندس بسام المصري إلى أن عمال الشركة وفنييها ومهندسيها عملوا بظروف استثنائية و صعبة للغاية؛ ونجحوا بتخديم المواطنين و توفير الطاقة الكهربائية لهم. وعن مشروع إنارة قرية العجرف ذكر المصري أنه تمّ نصب ثمانين برجاً للتوتر المتوسط لعدة كيلو مترات من الصمدانية الشرقية في خان أرنبة عبر الربط الحلقي الكهربائي لمخارج محافظة القنيطرة. و سيتم بعدها إعادة تأهيل شبكة التوتر المنخفض بالقرية و مزرعتي الدوحة و رسم القش لإنارتهما بالسرعة القصوى.