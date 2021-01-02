الحرفيون محاصرون في نيران تأمين المحروقات والأسعار تلفحهم

حماة- حسان المحمد

يطالب الحرفيون وأصحاب المنشآت الصناعية في حماة بتذليل الصعوبات التي تعيق عملهم، وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات.

رئيس اتحاد حرفيي حماة مسعف الأصفر بين لـ”البعث” أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال الآونة الأخيرة انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى القدرة على المنافسة، الأمر الذي جعل واقع القطاع الحرفي غاية في الصعوبة، مشيراً إلى أن هناك نحو 8 آلاف حرفي منتسب للجمعيات الحرفية، القسم الأكبر منهم تأثر بارتفاع أسعار المحروقات وخاصة في منشآت البلوك والبلاط والمنتجات الأسمنتية الأخرى والغذائية، كون معظمهم يعتمد على المولدات الكهربائية، إضافة إلى تأثر قطاع مقالع الرخام وحجر البناء والرمل.

ولفت الأصفر إلى ضرورة تمثيل الإتحاد بلجنة المحروقات المركزية وإعادة النظر بالضرائب المفروضة من قبل المالية ومديراتها نظراً لارتفاعها، وإلى ضرورة إشراك اتحاد الحرفيين في كافة اللجان والفعاليات الاقتصادية وذلك من أجل تأمين متطلباتهم اللازمة لاستمرار عملهم.