حملة تشجير “أرضنا ذهب” بدرعا

درعا – دعاء الرفاعي

تستمر الحملة التي أطلقتها مديرية زراعة درعا لتشجير وزرع آلاف الأشجار الحراجية والغراس التي تم توفيرها من مشاتل مديرية الزراعة بشكل مجاني وذلك تحت شعار”أرضنا.. ذهب” .

وأشار المهندس جميل العبدالله مدير الحراج إلى أهمية هذه الحملة في نشر ثقافة زراعة الأشجار في المجتمع المحلي ، والحد من القطع الجائر للثروة الحراجية ، و زيادة المسطحات الخضراء ، وإعادة تأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت لاعتداءات جائرة خلال السنوات الماضية ،وبين العبدالله أنه تم زراعة 8 هكتارات ضمن خطة التحريج و 320 هكتاراً وتم إنجاز 103 هكتارات منها، عدا حملات التشجير التي وصل عدد غراسها إلى 30 ألف غرسة.