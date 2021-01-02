02, يناير, 2021 - 7:19 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

حملة تشجير “أرضنا ذهب” بدرعا

صحيفة البعث محليات    2

درعا – دعاء الرفاعي

تستمر الحملة التي أطلقتها مديرية زراعة درعا  لتشجير وزرع آلاف الأشجار الحراجية والغراس التي تم توفيرها من مشاتل مديرية الزراعة بشكل مجاني وذلك تحت شعار”أرضنا.. ذهب” .

وأشار المهندس جميل العبدالله مدير الحراج  إلى أهمية هذه الحملة في نشر ثقافة زراعة الأشجار في المجتمع المحلي ، والحد من القطع الجائر للثروة الحراجية ، و زيادة المسطحات الخضراء ، وإعادة تأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت لاعتداءات جائرة خلال السنوات الماضية ،وبين العبدالله أنه تم زراعة 8 هكتارات ضمن خطة التحريج و 320 هكتاراً وتم إنجاز 103 هكتارات منها، عدا حملات التشجير التي وصل عدد غراسها إلى 30 ألف غرسة.

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