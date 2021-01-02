الاتحاد يستقبل العام الجديد ببشائر منشآتية

حلب – محمود جنيد

كشف رئيس نادي الاتحاد المهندس باسل حموي لـ “البعث” أن ملف استكمال العمل بمشروع صالة النادي متعددة الأغراض الذي تعثر وركن على الهامش لفترة طويلة بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة، سيبدأ قريباً جداً وبتمويل من الشركة الراعية للنادي، ليكون بارقة الأمل الجديد التي ستنهي حالة معاناة طويلة بالنسبة لفرق النادي التي لم تكن تجد مكانا للتدريب.

وفي السياق نفسه أفصح رئيس نادي الاتحاد عن الاستعداد لانطلاق مشروع آخر، وهو إعادة تأهيل ملعب النادي الرئيسي، الذي سيتم فرش أرضيته بالعشب الصناعي إضافة إلى صيانة وترميم المرافق و المدرجات التي ستركب عليها كراسي حمراء.

وبالنسبة لكرة القدم و فريقها الأول أعرب الحموي عن تفاؤله بقدرة الفريق على مواصلة النتائج الإيجابية بعد خروجه من القمقم واستعادة الروح، أما كرة السلة و فريقها الأول الذي انتكس أمام الكرامة فهو يحتاج وحسب الحموي إلى المزيد من الوقت ليتحقق التجانس و الانسجام بين عناصره، و الوقت متاح لذلك وعندها سيكون الفريق منافساً بقوة على الألقاب، مشيراً إلى أن الفريق يتدرب حالياً تحت قيادة مساعد المدرب منير عتال ريثما يتم التعاقد مع مدرب أجنبي.