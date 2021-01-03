روزنامة مزدحمة للعام الجديد أبرزها الأولمبياد واليورو

تبدأ اليوم أولى الأحداث الرياضية للعام الجديد، الذي يحمل معه روزنامة مزدحمة جداً بسبب تأجيل بعض البطولات الكبرى من العام الماضي الذي شهد توقفاً وتأجيلاً وإلغاءً للنشاطات جراء تفشي فيروس كورونا. إذن سيقصّ رالي داكار شريط المنافسات الرياضية لهذا العام، والذي يمتد حتى منتصف الشهر الحالي، وفي الثالث عشر منه تستضيف مصر كأس العالم لكرة اليد لفئة الرجال، وكذلك تنطلق التصفيات المؤهلة إلى بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب في دبي (سيدات) والدوحة (رجال)، وفي الثلث الأخير من الشهر وتحديداً يوم 21 سنشهد انطلاق بطولة العالم للراليات في مونتي كارلو.

وفي الشهر الثاني ستنطلق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى “الغراند سلام” للعام الجديد، والتي تأجّل موعدها عن المعتاد لمدة 3 أسابيع بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، لتبدأ في 8 شباط، كما سيشهد هذا الشهر انطلاق النسخة المؤجلة من كأس العالم للأندية لكرة القدم في الفترة من 1 إلى 11 شباط، وفي السابع منه سنكون على موعد مع مباراة السوبر بول في كرة القدم الأمريكية في تامبا باي (فلوريدا) المباراة الأكثر متابعة وجماهيرية حول العالم، وفي 16-17 و23-24 ستقام منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفي 21 ينطلق طواف الإمارات في الدراجات الهوائية.

أما بطولة العالم للفورمولا 1 لسباقات السيارات، فستكون أولى منافساتها في شهر آذار، وستشهد حدثاً استثنائياً إذ أنها ستكون على موعد مع 23 سباقاً وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والبداية من جائزة أستراليا الكبرى، والتي ألغيت في العام الماضي بسبب تداعيات كورونا، وكذلك هناك بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل قاعة في تورون (بولندا)، وبطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) في قطر (لوسيل).

وفي شهر نيسان هناك أربعة أحداث، والبداية مع إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفي 17 نيسان نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم في إشبيلية، وفي 24 نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في استاد دو فرانس، وآخرها ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وسيشهد شهر أيار العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، بدءاً من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في 23 إلى نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 وفي 29 من الشهر نفسه نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك هناك بداية الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ولقاء الدوحة في الدوري الماسي في ألعاب القوى.

وأبرز أحداث كرة القدم للعام الجاري سيعرفها شهر حزيران، والبداية من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2021″، والتي ستقام في الفترة ما بين 11 حزيران إلى 11 تموز، وكذلك كوبا أمريكا خلال المدة بين 11 و10، وهناك بطولة ويملبدون للتنس، والتي ألغيت العام الماضي، ستعود في 2021.

وفي شهر تموز سنشهد انطلاق الدور النهائي في دوري كرة السلة الأمريكية، وكذلك سنشهد أبرز الأحداث الرياضية والتي تأجّلت أيضاً بسبب كورونا، دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، والتي ستنطلق ما بين 23 تموز إلى 8 آب، وبذكر شهر آب، سنكون على موعد مع ختام البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك من خلال بطولة أمريكا المفتوحة، والألعاب البارالمبية، وكذلك ختام بطولة العالم للدراجات النارية في فالنسيا الإسبانية، وختام بطولة العالم للراليات في اليابان.

وقد يشهد شهر كانون الأول آخر نسخة من الشكل الحالي لكأس العالم للأندية، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تأجيل انطلاق الشكل الجديد لكأس العالم للأندية في الصين.