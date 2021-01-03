طيران العدوان السعودي يواصل استهدافه المناطق السكنية في الجوف ومأرب

استشهد يمني وأصيب آخر بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن فيما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “استشهد يمني وأصيب آخر بقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة”.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 132 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 والجبلية والتحيتا و22 خرقاً بقصف مدفعي و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الصليف وغارتين بالقرب من ميناء الحديدة كما شن غارة على منطقة العرج بمديرية باجل مشيراً إلى أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من عشر قذائف مدفعية منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالحديدة.

في سياق متصل، واصل طيران العدوان السعودي استهداف الأماكن السكنية في مناطق بمحافظتي الجوف ومأرب مخلفاً أضراراً بالممتلكات.

وأفاد مصدر أمني لوكالة سبأ بأن طيران العدوان استهدف بخمس غارات منطقتي المرازيق وصبرين بمديرية خب والشعف بالجوف كما شن غارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.