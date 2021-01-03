قناة “رومانية” تعطّل المخطط التنظيمي لبلدة الصبورة بحماة!

حماة- ذكاء أسعد

منذ أكثر من عشرة أعوام تم وضع مخطط تنظيمي لبلدة الصبورة من المحافظة ليشمل المناطق المأهولة، وذلك بعد دراسة واقعها والتمدد السكاني الحاصل فيها بهدف إيصال الخدمات من مياه وشبكة صرف صحي وكهرباء وهاتف إلى تلك المناطق، لكن هذا المخطط لم يبصر النور وبقي مهملاً في مكاتب وزارة الإدارة المحلية!.

ولدى سؤال رئيس البلدية المنقذ السلموني عن المخطط بيّن أن المخطط التنظيمي لم يوافق عليه لأسباب متعددة، منها التصنيف الزراعي للأراضي، ومرور قناة رومانية قديمة في أحد الإحياء!.

وبخصوص الصرف الصحي في البلدة، أشار رئيس البلدية إلى وجود الكثير من المعوقات المادية والتنظيمية، علماً أن هناك وعداً من محافظ حماة بدعم مالي بقيمة 50 مليون ليرة كدفعة أولى مع بداية العام الحالي، وخاصة أن المشروع يحتاج إلى أكثر من 300 مليون ليرة كقيمة تقديرية.

يشار إلى أن عدداً من الأحياء في البلدة تعاني من عدم وصول الخدمات إليها من مياه وصرف صحي وهاتف وكهرباء وغيرها!.