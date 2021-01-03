مليشيا قسد تختطف عدد من المدنيين في منطقة الكسرات بريف الرقة

واصلت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي جرائمها بحق المدنيين في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف عدد من المدنيين في منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد نفذت حملة مداهمات طالت منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيا اعتدوا على الأهالي بالضرب وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها الميليشيا لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم أو القتال في صفوفها.

في الأثناء ، تتواصل الفوضى الأمنية ضمن مخيم الهول الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد آلاف العائلات في ظروف مأساوية ونقص الخدمات والرعاية الصحية في ريف الحسكة الشرقي حيث عثر على جثة امرأة في أحد أقسام المخيم.

وذكرت مصادر محلية أنه تم العثور على جثة تعود لامرأة في القسم الخامس ضمن مخيم الهول شرق الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” وقد تمت تصفيتها من قبل مجهولين باستخدام سلاح مسدس كاتم للصوت.

عبوة ناسفة بدورية لمليشيا قسد

في سياق متصل تتواصل الهجمات التي ينفذها مجهولون ضد تحركات عناصر ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي ضمن المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية حيث استهدفت إحدى هذه الهجمات اليوم الأحد سيارة عسكرية تابعة للميليشيا شرق الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين استهدفوا ظهر اليوم سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” بعبوة ناسفة أثناء مرورها على طريق بلدة الهول بالريف الشرقي.

إرهابيو النصرة ينهبون تجهيزات المنشآت الصناعية في قرية معارة عليا

من جهة ثانية، أقدم إرهابيو تنظيم جبهة النصرة على سرقة وتفكيك معدات وتجهيزات المنشآت الصناعية والمداجن ومناشر الحجارة في مناطق انتشارهم في ريف إدلب.

وذكرت مصادر محلية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قاموا بتفكيك معدات صناعية وصفائح مباني المنشآت الصناعية على طريق سراقب-إدلب وسرقة تجهيزات عدد من المداجن في محيط قرية معارة عليا غرب سراقب ومعدات مناشر الحجارة في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين قاموا بنقل المسروقات إلى مستودعات لتخزين المواد المسروقة من خردة وغيرها وذلك تمهيداً لبيعها إلى سماسرة أتراك.

أضرار مادية في برج التوتر (66) في ريف القنيطرة الشرقي

في السياق ذاته لحقت أضرار بأحد أبراج التوتر التي تغذي محطة كهرباء القنيطرة جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها من قبل مجهولين في قاعدة البرج في قرية أيوبا بريف المدينة الشرقي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن عبوة ناسفة تم زرعها من قبل مجهولين بقصد التخريب انفجرت في قاعدة برج التوتر (66) ك ف الذي يغذي محطة كهرباء القنيطرة وذلك في قرية أيوبا بريف القنيطرة الشرقي واقتصرت الأضرار على الماديات.