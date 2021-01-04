الصين: نعارض بشدة تسييس الولايات المتحدة لقضايا التجارة

أعلنت الصين أنها تعارض بشدة سلوك الولايات المتحدة في تسييس قضايا التجارة بعد أن بدأت بورصة نيويورك شطب ثلاث شركات اتصالات صينية تقول واشنطن إن لها صلات عسكرية.

ونقلت قناة سي جي تي ان التلفزيونية الصينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في مؤتمر صحفي اليوم يجب على الولايات المتحدة التوقف عن إساءة استخدام الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية.

وأضافت هوا إن الصين تأمل في أن تحترم الولايات المتحدة السوق وسيادة القانون وتفعل المزيد من الأشياء التي تساعد على التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي مبينة أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركات الصينية.

وكانت بورصة نيويورك أعلنت الخميس الماضي أنها ستلغي إدراج الأوراق المالية لشركات تشاينا تليكوم وتشاينا موبايل إضافة إلى شركة تشاينا يونيكوم سعياً للامتثال لأمر من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.

ووفق بيانات الشركات الثلاث فإن أياً منها لم يتلق إشعاراً من بورصة نيويورك بشأن قرارها شطب أسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بهم.