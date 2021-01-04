تشرين يشكو الظلم التحكيمي ووعود بالمحاسبة ورد الاعتبار

اللاذقية- خالد جطل

أكد طارق زيني، رئيس نادي تشرين، أن فريقه تعرّض لظلم تحكيمي أمام فريق الجيش، مبيّناً أنه التقى رئيس لجنة الحكام زكريا قناة، وبعد مشاهدة شريط اللقاء أمام الجيش، والحالات المثيرة للجدل، أشار قناة لوجود حالتين صحيحتين تستوجبان احتساب ركلتي جزاء لتشرين، وتابع زيني بأنه التقى كلاً من فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام، والعميد حاتم الغايب رئيس اتحاد الكرة، وشرح لهما ما جرى، وقد وعداه بأن الموضوع لن يمر ببساطة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية حسب قانون اتحاد الكرة.

وأشاد زيني بوعي جماهير تشرين التي تابعت اللقاء بروح رياضية عالية، وكان دورها وتواجدها بالملعب إيجابيين، ولم يتم أي اعتراض أو أية حالة شغب رغم الظلم الذي تعرّض له البحارة وفقاً لزيني الذي أكد أن جمهور تشرين يستحق الكثير، وأنه مصدر قوة للفريق، وعليه قررت إدارة النادي فتح أبواب ملعب الباسل في مباراة الفريق في الجولة المقبلة أمام الجماهير مجاناً.

سبق لرئيس نادي تشرين القول بأن ما حصل بمباراة فريقه أمام الجيش لا يعتبر ضمن الأخطاء البشرية، والقرارات التحكيمية لا تدل على احترافية، ولن يتم السكوت عنها، كما يجب على اتحاد الكرة وضع حد لما يجري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن وضع الحكام.

وكان الشارع الرياضي التشريني قد أبدى غضبه واستنكاره حول قرارات حكم مباراته مع الجيش واعتبرها ظالمة، مستنداً إلى تحليلات مختصين بالجانب التحكيمي الذين أكدوا أحقية تشرين بنيل ركلتي جزاء على أقل تقدير أمام الجيش من أصل أربع ركلات طالب بها عشاق حامل اللقب.

يبدو أن دورينا بات بحاجة لقرارات صارمة للحد من التجاوزات والأحداث التي تحدث في مباريات الدوري، وآخرها ما جرى بمباراة الحرجلة وجبلة ودخول أحد المشجعين أرضية الملعب، والاعتداء على حكم اللقاء الدولي محمد العبد الله الذي اتخذ قراراً بإيقاف المباراة قبل نهايتها بحوالي 18 دقيقة.