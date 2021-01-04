حلم قد يصبح حقيقة… الشباب يدوم وتنتهي الشيخوخة

يعتقد العالم البريطاني أندرو ستيل أن البشرية ليست بعيدة عن اكتشاف الأدوية التي يمكن أن تضاعف متوسط العمر المتوقع، فقد يصبح إبطاء عملية الشيخوخة بشكل كبير حقيقة واقعة، إذ تحدث عالم الأحياء عن هذا في كتابه “دائم الشباب: العلم الجديد للشيخوخة دون الشيخوخة“.

وأكد العالم أنه لا يتوقع أن يبدأ المتقاعدون في الظهور كمراهقين، بدلاً من ذلك، سيتم اكتشاف دواء يمكنه تحديدالأسباب الجذرية للخلل الوظيفي مع تقدم الأشخاص في السن، مما يمنع المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها معظمنا مع تقدمنا في العمر. من بينها آلام والتهاب المفاصل ومشاكل الورك وهشاشةالعظام وما إلى ذلك.

وقال ستيل بحسب صحيفة “غارديان“: “يمكننا التوصل إلى علاجات تبطئ عملية الشيخوخة بأكملها، وتأجيل المرض إلى المستقبل غير البعيد الذي قد لا يتجاوز السنوات العشر القادمة. وتجري حالياً تجارب بشرية لا نهاية لها في جميع أنحاء العالم، لتطوير هذا الدواء.

وأضاف الخبير أنه من المستبعد جداً أن يؤدي اكتشاف عقاقير جديدة خلال العقد القادم إلى إطالة عمر الإنسان لمدة قرن. ومع ذلك، فإن البشرية بالفعل في طريقها إلى هذا. “أشخاص يبلغون من العمر 150 عاماً يتجولون ويظهرون وكأنهم يبلغون من العمر 20 عاماً“. ونوه إلى أن “الأمر يبدو مخيفاً بعض الشيء“. وخلص ستيل إلى أنه سيكون من المذهل رؤية المسنين يتجولون بصحة جيدة، دون أي نوع من أمراض القلب أو التهاب المفاصل أو السرطان، ويتعلق الأمر بفوائد الصحة ونمط الحياة.