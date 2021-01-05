استشهاد فلسطيني بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ الوزارة باستشهاد المواطن الفلسطيني عاهد عبد الرحمن قوقاس اخليل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم.

وأطلق جنود الاحتلال النار على شاب فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، في منطقة غوش عصيون جنوب بيت لحم.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب تقدّم نحو نقطة يتمركز فيها جنود الاحتلال مقابل محطة الوقود في عصيون، وهو يحمل بلطة، وعندما طُلب منه التوقف رفض، فأطلق الجنود النار عليه.

وقالت المصادر: إن شاباً آخر كان برفقة الشاب الذي اطلقت عليه النار تمكّن من الفرار، وتقوم قوات الاحتلال بملاحقته والبحث عنه.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي الموصل بين محافظتي بيت لحم والخليل في كلا الاتجاهين، ونصبت الحواجز العسكرية بكثافة في منطقة عصيون.

ميدانياً أيضاً اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية وفق ما ذكرته وكالة وفا، التي أوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس ونابلس وبلدة زيتا جنوبها وطولكرم وقرية عزبة الجراد شرقها ومخيم طولكرم واعتقلت عشرة فلسطينيين في حين اعتقلت أمس 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

في الاثناء جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وفق ما ذكرته وكالة وفا التي بينت أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في سياق متصل، شهدت مدينة طولكرم في الضفة الغربية وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته ولاسيما المرضى منهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم طالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والإفراج عن المرضى منهم الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر وسط إهمال طبي متعمد ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.