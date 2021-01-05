الاحتلال الأمريكي ينقل إرهابيي داعش من سجون قسد إلى قاعدة التنف غير الشرعية

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من عدة سجون في محافظة الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في التنف على الحدود السورية الأردنية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 10 من إرهابيي “داعش” المحتجزين بسجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي و50 إرهابياً من سجن الثانوية الصناعية في الحسكة إلى القاعدة الأمريكية غير الشرعية داخل مدينة الشدادي عبر سيارات مصفحة وحراسة مشددة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الإرهابيين في وقت لاحق من الشدادي عبر حوامة إلى القاعدة الأمريكية غير الشرعية بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.

وعرف من الإرهابيين العراقي كاظم حسن الجلقام المشرف على تصنيع العبوات الناسفة ويلقب بـ أبو البراء والإرهابي العراقي خرفان جدوع الحمد المختص بتصفيح وتفخيخ السيارات.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي داعش عبر نقلهم من السجون في الشمال السوري لإعادة استخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة ولطمس الدلائل التي تؤكد تورطها في دعم التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وتنتشر في بعض مناطق البادية خلايا إرهابية من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي التي تحظى بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المتاخمة للبادية ولا سيما الطرق والتجمعات السكانية المتفرقة كان آخرها استشهاد تسعة مدنيين أول أمس وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء اعتداء إرهابي استهدف صهاريج لنقل المحروقات وعدداً من الحافلات السياحية على طريق أثريا سلمية بريف حماة.

في الأثناء، قتل مسلحان من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي باستهداف سيارتهم وتحركاتهم من قبل مجهولين في ريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة لميليشيا قسد في محيط ناحية أبو راسين غرب مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية على طريق حقول تشرين شرق الحسكة.

وفي مخيم الهول الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين أفادت مصادر أهلية بأن مجهولين قاموا اليوم بإطلاق النار على امرأة تعمل مع ميليشيا قسد أثناء وجودها داخل القسم الرابع بمخيم الهول ما أدى إلى مقتلها.

وجود الاحتلالين التركي والأمريكي على الأراضي السورية يدعم الإرهاب ويغذيه

أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب في مصر أن وجود الاحتلالين التركي والأمريكي على الأراضي السورية يدعم الإرهاب ويغذيه وهو ما يتطلب موقفاً دولياً سريعاً وعاجلاً لمواجهة هذا الخطر. وقال علام إن بعض الدول الغربية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة والنظام التركي لها مصلحة في استمرار هذا الإرهاب الذي يستهدف سورية لتحقيق أجنداتها وأطماعها داعياً إلى عدم تراخي المجتمع الدولي بشأن هذا الإرهاب في سورية والمنطقة وعدم الكيل بمكيالين بخصوصه لأن هذا التراخي سيؤدي إلى المزيد من العمليات الإرهابية واستمرارها في العالم بأسره.

وشدد علام على أن الحصار الاقتصادي الأمريكي واستخدام الإجراءات القسرية أحادية الجانب لتضييق الخناق على الشعب والدولة السورية يهدف لتحقيق المصالح الأمريكية بعد فشل المخططات السابقة لاستهداف سورية.