الصدارة الكرماوية المزدوجة تفتح باب الأمل.. بانتظار اكتمال الصورة!!

حمص – نزار جمول

لم يدع نادي الكرامة أي مجال للشك أمام جماهيره العريضة التي تواكبه في مبارياته في دوري كرتي القدم والسلة الممتاز، وذلك لأن فريقي القدم والسلة تربعا على الصدارة في هاتين اللعبتين بلا أية خسارة، ولأن نادي الكرامة نادي البطولات عبر سنوات تاريخه الحافل الطويلة، فقد أثبت هذا الموسم أن المرض الذي أصاب ألعابه وعلى رأسها كرتا القدم والسلة خلال السنين العشر الماضية، وجد له دواء شافياً من خلال مسيرته الطامحة هذا الموسم، والتي ظفر بها بالصدارة كروياً وسلوياً حتى الآن.

الدكتور غسان القصيّر رئيس النادي اعتبر في حديث لـ “البعث” أن كل الجهود المخلصة والصادقة التي تعمل دون كلل أو ملل لتحقيق النجاح المطلوب هي السبب الرئيسي في اقتناص هذه الصدارة المزدوجة، مبيّناً أنه يجب على كل من في النادي، وخاصة إدارته، شكر كل كوادر كرتي القدم والسلة، والشكر الأكبر للاعبين الأوفياء والجنود المجهولين الذين يعملون خلف المكاتب، والداعمين للنادي مادياً ومعنوياً، والشكر الخاص والأكبر لجماهير الأزرق التي يعتبر عشقها غير محدود.