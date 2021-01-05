تنظيم أكثر من 700 ألف بطاقة إلكترونية للمحروقات في حلب

حلب – البعث

بيّن مدير محروقات حلب المهندس سائد البيك أن عدد البطاقات الإلكترونية الممنوحة في المحافظة حتى الآن بلغ أكثر من 718 ألف بطاقة، منها نحو 570 ألف بطاقة عائلية ونحو 148 ألف بطاقة للآليات، مشيراً إلى أن عملية توزيع مادة المازوت المنزلي مستمرة، وذلك وفق الآلية المعتمدة وحسب الكميات الواردة إلى حلب، وهو ما ينسحب أيضاً على مادة البنزين.

وفي السياق نفسه وافقت لجنة المحروقات على إعادة تفعيل محطتي وقود على طريق حلب دمشق الدولي ومنطقة الخفسة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وشدّد محافظ حلب حسين دياب خلال الاجتماع الدوري للجنة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تفعيل محطات الوقود المتوقفة خلال السنوات الماضية، والتي طال التخريب عدداً منها نتيجة الأعمال الإرهابية، لافتاً إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الزراعي من خلال مخصّصات المازوت خلال فترة الفلاحة والبذار والري.

يُشار إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارات المختصة تمّ تنظيم الجداول الخاصة بالخطة الشهرية لتوزيع المحروقات على محطات الوقود في المدينة والريف ضمن الأولويات الحكومية المتّبعة، ولاسيما الخاصة بالمازوت الزراعي والصناعي والتدفئة والخدمات الأساسية وفق المخصّصات الشهرية الواردة إلى المحافظة.