سيناريو عودة قريبة لرئيس نادي الحرية المستقيل

حلب – محمود جنيد

قبل فترة زادت عن الشهر، صرح لـ “البعث” الدكتور سمير بيبي – وكان حينها رئيساً لنادي الحرية – بأنه قدم اعتذاره عن متابعة مهمته بسبب الضغوطات كون عمله الخاص كجرّاح صعباً، ووقته ليس ملكه، ومن جهة أخرى ضغوطات الجمهور والسوشال ميديا التي لا تحترم ولا ترحم، مفضّلاً الانسحاب حفاظاً على مكانته العلمية والاعتبارية.. في ذلك الوقت أيضاً أكد لنا مصدر مطلع بأن استقالة الدكتور بيبي ليست سوى إجازة سيعود بعدها لتسلّم مهمته من جديد بعد أن يكون قد خفف ضغوطات عمله الخاص به.

كلام المصدر الذي نشرناه في حينها تأكدت مصداقيته أمس الاثنين حيث قررت اللجنة التنفيذية في حلب خلال اجتماعها الذي سبقه تنسيق ونقاشات مع الدكتور بيبي، أن تعيده إلى كرسي رئاسة نادي الحرية بشكل رسمي، ورفعت المقترح إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي للمصادقة التي لن تستغرق وقتاً طويلاً.

من جهته رئيس النادي المقترح أكد على صعوبة المهمة، مضيفاً بأنه وافق على العودة نزولاً عند رغبة كثير من مناصري النادي الذين تواصلوا معه وطلبوا منه التجاوب واستلام المهمة من جديد.