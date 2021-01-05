هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام تناقش خطط عملها

عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي، أمس في مبنى القيادة المركزية للحزب، اجتماعها الأول لهذا العام، وناقش أعضاء الهيئة خطط عملهم ومقترحاتهم لتطوير عمل مكاتبهم والمعوقات التي تعترض سير العمل وسبل تذليلها.

وأكد الرفيق الدكتور مهدي دخل الله رئيس المكتب ضرورة العمل وفق الخطط المنهجية الموضوعة للنهوض بواقع الحزب والتحوّل من الفكر إلى الواقع، وشدد على ضرورة الابتعاد عن النمطية في العمل، والتوجه نحو الابتكار في العمل الحزبي، وتعزيز جلسات الحوار بين كوادر الحزب التي من شأنها تقوية الجهاز الحزبي، والاعتماد على النقاش المنطقي المستند على النقد والتحليل بعيداً عن الخطابات التعبوية.

وقدّم الرفيق دخل الله للرفاق أعضاء الهيئة الاستشارية شرحاً مفصلاً عن الاستبيان الشامل حول الانتخابات التي جرت مؤخراً، والذي قيم التجربة بشكل موضوعي بالاعتماد على آراء الرفاق المشاركين فيها، وأضح الاستبيان بعد تحليله نسب المشاركة التي نتج عنها أن 68% هي عوامل قوة بينما 32% عوامل ضعف تبرز من ضعف مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات، داعياً لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وأوضح الرفيق دخل الله عمل مدارس الإعداد المركزية والفرعية، وحث على الاهتمام بمخرجات تلك الدورات، داعياً إلى الاهتمام بالجانب العملي أكثر من النظري في محاضرات الإعداد، مشيداً بمخرجات دورات المميزين بمدرسة الإعداد المركزية.