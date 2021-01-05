6.5 مليارات ليرة قيمة مشاريع طرقية على مساحة حمص

دمشق – محسن عبود

نفّذ فرع حمص في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مشاريع حيوية استراتيجية بلغت قيمتها نحو 6.5 مليارات ليرة، وذلك على مساحة المحافظة. وبيّن المهندس محمود علي مدير الفرع أنه تمّ الانتهاء خلال العام من عدة مشاريع، أهمها إعادة تأهيل وترميم الجسر على نهر العاصي عند تحويلة حمص الكبرى وفتح مسربيه، كما تمّ الانتهاء من تنفيذ إعادة تأهيل طريق حمص– تدمر وبناء جدران استنادية لحماية الطريق من السيول، والانتهاء من تأهيل طريق حمص الفوسفات البصيرة، والانتهاء من تأهيل تحويلة تدمر وبناء الجدران الاستنادية لحماية الطريق، أيضاً تنفيذ الأعمال على طريق حمص- مصياف وتزفيت المواقع المخربة، وكذلك إعادة تأهيل طريق حمص طرطوس، وتأهيل طرق حمص السلمية، والعمل مستمر لتأهيل طريق حمص حماة الفرع الغربي، واستبدال فواصل التمدّد لجسر الرستن وإصلاح جسر تلبيسة، كما تمّ التعاقد مؤخراً على تأهيل تحويلة حمص الغربية على الفرعين الغربي والشرقي، والعمل مستمر لصيانة طريق حمص– دمشق في الاتجاهين.

وعن طريق حمص مصياف الجديد، بيّن علي أنه تمّ تقسيم العمل إلى ثلاث مراحل، مرحلة أولى بطول 14.2 كم من بداية المسار عند تحويلة حمص الغربية حتى بداية تحويلة الحولة، ويهدف المشروع إلى ربط المنطقة الوسطى والجنوبية بالمنطقة الشمالية والساحلية وهو مؤلّف من مسربين عرض كل منهما 11م يفصل بينهما جزيرة بعرض 5م ويسهم الطريق في تطوير المشاريع الإنمائية والاقتصادية للقرى والتجمعات السكانية الواقعة بجوار هذا الاوتستراد، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 68% وعليه عقدتان طرقيتان وجسر و25 عبارة صندوقية و5 معابر طرقية و33 عملاً صناعياً، أما المرحلة الثانية فتبدأ من تحويلة الحولة بطول 18كم وحتى بلدة عقرب، بينما المرحلة الثالثة تقع ضمن محافظة حماة وتمتد من بلدة عقرب وحتى مفرق حماة بطول 20كم.

وعن مشاريع السلامة المرورية، أكد مدير الفرع أنه تمّ تركيب إشارات دلالة تحذيرية على محور دمشق طرطوس ومحور حمص الفوسفات وتحويلة تدمر وحمص حماة، كما نعمل على نظافة الطرق المركزية في المحافظات، ونحن حالياً بانتظار التعاقد على خطة الصيانة لطرق تدمر السخنة، طريق الخدمة (الجعفريات– الدبوسية– خربة الحمام) الطريق السياحي شنشار الحدود اللبنانية منطقة تل النبي مندو، المسار البديل لطريق حمص تدمر، الفوسفات البصيرة، التصريف المطري على جميع المحاور، عقود النظافة على جميع الطرق المركزية.