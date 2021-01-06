أبطال جمباز حلب عينهم على ذهب العرب.. والمدرب يطلب التعويضات!

حلب –محمود جنيد

لم تمنع ظروف الأزمة، وبعدها مفرزات كورونا، وإغلاق مراكز التدريب، وعملها المتقطع، الجمباز الحلبي من الحضور، حيث تمكن من تلمس طريق العودة إلى القمة على الصعيد المحلي، وتحديداً بالنسبة للفئات العمرية، والقواعد التي أعيد تأسيسها، بأعداد كبيرة، فضلاً عن المواهب التي خرجت عن عباءة البطولات المحلية، وارتقت للوصول للمنتخب الوطني، ومنهم اليافعان عبد الله طراب، وماجد قصار الملتزمان منذ ستة أشهر بمعسكر محلي في العاصمة دمشق استعداداً للبطولة العربية في الجزائر، كما أشار المدرب الوطني عمار نونو لـ “البعث”، مشدداً على التطور المتنامي الذي تبديه الموهبتان، وتحدوهما حماسة التحدي بتحقيق نتائج مميزة لن تقل عن لمعة الذهب، والصعود على منصة التتويج.

المدرب الوطني نونو توجّه بالشكر لاتحاد الجمباز على الظروف المثالية التي وفرها لمعسكر المنتخب، في حين اشتكى من عدم لحظه كمدرب، أو للاعبين الذين تركوا مدينتهم لفترة طويلة في معسكر العاصمة دون أي نوع من التعويضات، مناشداً المعنيين بمعالجة الأمر.