“الهلال” يدعم الثروة الحيوانية بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

قدم فرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري منحة من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور جمعة الحسن أن المنحة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتستفيد منها مئة أسرة من قرى: مسحرة، الخالدية، أم باطنة، ممتنة، وتتضمن تقديم /١٨٠٠/ كغ من العلف، و/٢٠٠/ كغ من الشعير، إضافة لتسع صواني لاستنبات الشعير، وعشرة أحجار ملحية لكل من العائلات المستفيدة .

ونوّه رئيس اتحاد فلاحي المحافظة علي المشيعل بأهمية هذه المنحة المقدمة لمربي الأبقار لأنها تضمنت مادة العلف وهو الغذاء اليومي للأبقار، متمنياً أن يكون هناك دعم للمربين بمجال تأمين مستلزمات تربية الأبقار.

وبيّن مدير الزراعة المهندس أحمد ديب أن هناك متابعة من قبل دائرة الصحة الحيوانية لكل قطيع الأبقار والأغنام عند المربين بالمحافظة، وتقديم اللقاحات والعلاجات.