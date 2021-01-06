انطلاق أعمال المؤتمر الثامن التاريخي لحزب العمل الكوري الديمقراطي

انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري في العاصمة بيونغ يانغ أمس وسط الاهتمامات والآمال الكبيرة والتطلعات الحارة لجميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط الجيش الشعبي وجنوده في كل أرجاء البلاد.

وعقدت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري مؤتمر الحزب الثامن في تاريخ حزبنا المجيد بغية استخلاص نتائج أعمال لجنة الحزب المركزية بصورة شاملة وصارمة، وتحديد اتجاه نضالها ومهامها الصحيحة مجددا بوضوح لإحراز الانتصار الأكبر لقضية الاشتراكية، واتخاذ التدابير الفعلية لتحسينها، بما يقتضيه العصر حيث حلت مرحلة نهضة جديدة، مرحلة تحول جليل في تطور ثورتنا.

ويغدو عقد المؤتمر الثامن للحزب الذي سينير طريق النضال الجديد للثورة الكورية تعبيرا عن ثقة حزبنا الأكيدة بالنفس للارتقاء بقضية الاشتراكية إلى مرحلة تالية من النصر وكذلك حدثا سياسيا خاصا يستأثر بأهمية كبيرة في المسيرة الكفاحية لحزب العمل الكوري المجيد.

في الفترة المستعرضة، مضى حزبنا في خوض النضال الدؤوب من أجل رفع قدرته القيادية والكفاحية وتحقيق القضية العظيمة لإثراء البلاد وتقوية الجيش وتجسيد أولوية جماهير الشعب في كل ميادين الثورة والبناء تجسيدا كاملا، باتخاذ الكيمئيلسونغية الكيمجونغئيلية العظيمة كمرشد هاد له.

وسيناقش ويقرر المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري النهوج النضالية والخطط الإستراتيجية والتكتيكية الجديدة من أجل الإتيان بالقفز الانعطافي في تعزيز الحزب وتطويره والبناء الاشتراكي، على أساس التحليل العلمي لتيار تطور الثورة ومتطلبات الوضع الذاتي والموضوعي.

القائد الأعلى كيم جونغ وون الرئيس العظيم لحزبنا ودولتنا وشعبنا القائد البارز لثورة زوتشيه اعتلى منصة رئاسة المؤتمر مع أعضاء المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية.

في هذه اللحظة، اهتزت قاعة المؤتمر بالهتافات “عاش!” المدوية التي يطلقها جميع الحضور متطلعين إلى القائد الأعلى الذي يقود حزبنا وشعبنا إلى الطريق الوحيد للنصر والمجد الباهر، متحليا بالذكاء العبقري وقدرة القيادة البارزة والجرأة والإرادة القوية والصلبة.

في ظل القيادة البارزة والمحنكة للجنة الحزب المركزية التي يرأسها القائد الأعلى، تجلت الطبيعة الأصلية الثورية لحزب العمل الكوري، بكونه قوى هادية لقضية زوتشيه الثورية بأكثر وضوحا، وفتح العصر الجديد للوجود المستقل والازدهار، العصر المشرق لأولوية دولتنا، وارتقت كرامة جمهوريتنا ومكانتها الخارجية وقدراتها الوطنية الشاملة إلى أعلى مستوى.

في سياق دعم قيادة لجنة الحزب المركزية بقلب واحد وتحمل أقسى المحن والمصاعب غير المسبوقة والسعي للتغلب عليها، توطدت وحدة القلب الواحد بين الحزب وصفوف الثورة من كل النواحي، وأثبت على الملأ التفوق المطلق لاشتراكيتنا التي تعتبر أولوية جماهير الشعب أهم عصب الحياة لها، والروح الصامدة لكوريا زوتشيه التي تتقدم إلى الأمام تحت راية الاقتصاد المستقل والقوة الذاتية.

اشترك في المؤتمر أفراد الهيئة القيادية المركزية السابعة للحزب والمندوبون المختارون في منظمات الحزب كله على اختلاف المستويات.

القائد الأعلى ألقى كلمة الافتتاح للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري. قدم فيها أسمى آيات الاحترام وأعظم الأمجاد للرئيس العظيم كيم ايل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ ايل بخشوع تعبيرا عما يكنه جميع المندوبين وأعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي في أنحاء البلاد من مشاعر الوفاء والإخلاص غير المحدود لهما.

نيابة عن جميع المندوبين، أقسم القائد الأعلى يمينا بأن المؤتمر سيخلص إخلاصا تاما للأفكار والقضية الثورية للزعيمين العظيمين كيم ايل سونغ وكيم جونغ ايل، مؤسس وباني حزبنا، وأعلن افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري.

كما ترأس كيم جاى ريونغ المؤتمر بتكليف من المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري. وانتخب المؤتمر هيئته التنفيذية.

حيث انتخب القائد الأعلى عضوا للهيئة التنفيذية للمؤتمر الثامن للحزب تعبيرا عن الآراء والأماني لجميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي في البلاد كلها.

كما انتخب المؤتمر أفراد منصة رئاسته وهيئه السكرتارية.

بعدها بدأ القائد الأعلى كيم جونغ وون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى لقواتها المسلحة تقديم التقرير التاريخي عن استعراض أعمال لجنة الحزب المركزية السابعة، في اجتماع اليوم الأول من المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري.

كانت قاعة المؤتمر مفعمة ببالغ التأثر لجميع الحضور الذين سيقبلون برنامجا عظيما وخالدا ينير بجلاء الطريق الواسع للتقدم الحثيث بقضية الاشتراكية وإحراز الانتصار الجديد لثورتنا تحت راية الكيمئيلسونغية الكيمجونغئيلية العظيمة.

ذكر فيه القائد الأعلى باقتضاب حالة أعمال لجنة الحزب المركزية التي دفعت قضية بناء اشتراكيتنا قدما بعنفوان باتجاه التقدم العظيم الذي أوضحه المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.

وقال إنه سيستخلص من خلال التقرير، نتائج أعمال لجنة الحزب المركزية السابعة بصرامة من ناحيتي النجاح والناقصة، وسيطرح النهوج النضالية والخطط الإستراتيجية والتكتيكية الرئيسية للتقدم الملحوظ بالبناء الاشتراكي والمسائل بالغة الشأن الناشئة في التقدم بقضية إعادة توحيد الوطن والعلاقات الخارجية وتعزيز عمل الحزب وتطويره.

استعرض القائد الأعلى النجاح الباهر الذي حققه حزبنا وشعبنا في الفترة المستعرضة.

وحلل النواقص المكتشفة في تنفيذ إستراتيجية الدولة للسنوات الخمس للتنمية الاقتصادية وعواملها الذاتية والموضوعية.

وحلل الوضع الحالي في قطاع الصناعة الرئيسية للاقتصاد الوطني مثل صناعات المعادن والكيمياء والكهرباء والفحم والآلات والاستخراج، وطرح المهام لتطوير هذا القطاع في المستقبل، مشيرا إلى ضرورة خوض الحملة للنهوض بمجمل اقتصاد البلاد إلى مرحلة أعلى طبقا لخطة السنوات الخمس الجديدة.