د. غزوان الزركلي في أمسية موسيقية على مسرح الحمراء

أمسية مميزة يقدّمها عازف العود العالمي د. غزوان الزركلي على مسرح الحمراء مساء غد الخميس احتفاء بالعام الجديد، وتتزامن مع مرور ستة عقود على عزفه على البيانو، أوصلته إلى العالمية وإلى إنجازات تخطّت الحدود بعزفه المنفرد في دول العالم، وعلى صعيد التأليف الموسيقي والكتابة والترجمة. وقد أثارت هذه الأمسية شجون د. الزركلي فتداعت إلى ذاكرته الأمسية التي عزف فيها مع الأوركسترا كونشيرتو لموتسارت بقيادة صلحي الوادي عام 1968 وأهدى هذه الأمسية إلى أستاذته إلهام أبو السعود.

يقدّم الزركلي برنامجاً منوعاً بعزفه أعمالاً لشوبان وباخ وبياتسوللا وموتسارت، وقد صمّم البوستر الفنان أيمن الدقر. ويرى د. الزركلي أن الفن سلام ومحبة وجمال، والإنسان هو البداية والنهاية وحبّ الناس أغلى شيء في الحياة، كما كتب على صفحته في إعلانه عن الأمسية.

أثر د. الزركلي في المشهد الموسيقي السوري والعالمي خلال مسيرة حياته الحافلة ومشاركاته الموسيقية، حصل على الدكتوراه من موسكو كونسرفاتوار تشايكوفسكي بعد دراسته في ألمانيا بـ”إدهانس آيسلر” في برلين المدرسة العليا للموسيقا، ومثّل سورية في مسارح العالم وحصل على العديد من الجوائز العالمية، ووسام الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007، وأقام العديد من ورشات العمل، له أسطوانتان في التأليف وأربع أسطوانات بالعزف، أسّس مدرسة في ألمانيا تحمل اسمه لتعليم عزف البيانو، يقيم بين ألمانيا وسورية، إذ يتابع عمله في المعهد العالي للموسيقا بالإشراف والتدريس. وتشكّل هذه الأمسية مدخلاً جديداً لعودة الموسيقيين الكبار إلى مسرح الحمراء.

ملده شويكاني