منتخب الملاكمة يستعد للبطولة العربية ومعسكر إيران قريباً

بدأ الجدّ عند اتحاد الملاكمة، فبعد عام مضى لم تعرف فيه اللعبة أية مشاركة خارجية بسبب فيروس كورونا، تنتظر ملاكمتنا مشاركة مهمّة في البطولة العربية للرجال والسيدات التي ستُقام في الكويت منتصف شهر شباط المقبل، حيث سيشارك منتخبنا بثمانية أوزان للرجال وخمسة للسيدات هي الأوزان الجديدة الأولمبية.

وقبل المشاركة في البطولة تلقى الاتحاد موافقة المكتب التنفيذي لإقامة معسكر مغلق في إيران يمتد لـ15 يوماً، يضمّ اللاعبين (حيدرة العسلي، بلال جوخدار، حسين المصري، أحمد غصون، عبد الرحيم أبو دراع، جعفر إسماعيل، علاء غصون، محمد مليس)، ويبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى الثاني من الشهر المقبل، لكن الأهم بالنسبة للعبة هو المعسكر الذي سيُقام لمدة ستة أشهر متتالية للشباب والرجال في مدينة قازان الروسية ويضمّ عشرة لاعبين، على أن يرافقهم ستة مدرّبين بمعدل مدربين لكل شهرين.

كلّ تلك المعسكرات وغيرها المتوقع إقامتها مرتبطة بالأجواء الصحية العامة ومدى (التخلص من فيروس كورونا)، وتصبّ في إطار التحضير والاستعداد بشكل جديّ وقويّ للمشاركة في الدورة الرياضية العربية التي تنظمها العاصمة العراقية بغداد الصيف المقبل.

رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب كشف لـ”البعث” أن تدريبات المنتخب الوطني لم تتوقف منذ السابع من الشهر الماضي حتى الآن وستستمر حتى يوم السفر لمعسكر إيران، والهدف من المعسكر الارتقاء والاحتكاك مع لاعبي إيران التي تعتبر من المدارس القوية في لعبة الفن النبيل على مستوى آسيا، إضافة لرفع المستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب وتحضيرهم بشكل جيد من أجل البطولة العربية.

وأكد شبيب أن المعسكر سيتضمن لقاءات مشتركة بين لاعبي المنتخبين، وسيُقام في نهايته تقييم مستوى اللاعبين، والأمر المفرح في المعسكر أننا أخذنا الموافقة على إقامة معسكر للاعبين الشباب لمواليد 2003-2004.

عماد درويش