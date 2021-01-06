نشاط لشطرنج السويداء ومطالبات بتوفير الساعات

السويداء- زياد عامر

في باكورة نشاطاته استضاف نادي (مدد) بطولة المحافظة المفتوحة بالشطرنج الخاطف، والتي أقامتها اللجنة الفنية من تسع جولات، وذلك بمشاركة 62 لاعباً من أندية (العربي، الرحا، شهبا، عرى، نادي مدد).

رئيس اللجنة الفنية المهندس مازن أبو إسماعيل تحدث لـ”البعث” عن المكان الجديد للبطولة التي أقيمت في صالة نادي مدد الذي رأى النور منذ شهرين وكانت تُسمّى صالة زرقاء اليمامة، وقد نالت الترخيص الرسمي (أصولاً)، مبيناً أن ذلك الإجراء من أجل الاستغناء عن صالة الشطرنج القابعة تحت المدرجات بالصالة الرياضية غير الصالحة لإقامة البطولات الرسمية.

أما عن المعوقات التي ما زالت حاضرة في طريق اللعبة، فقال أبو إسماعيل: هناك نقص كبير بعدد الساعات الشطرنجية بعد أن تمّ تأمين عدد من الرقع والأحجار قبل نهاية هذا العام، ونأمل توفيرها قبل إقامة بطولة المحافظة على مرحلتين (تمهيدي ثم نهائي) ليتأهل الأجدر.

وختم أبو إسماعيل بالتأكيد على وجود أسماء جديدة قادرة على التميّز محلياً أمثال حنين أبو راس من نادي الرحا، وكريم هنيدي الذي حلّ أولاً في البطولة، تلاه عدنان الحاج ثم طارق أبو عساف بالمركز الثالث.