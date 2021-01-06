وضع ٤ آبار جديدة بالخدمة في منطقة علوك

الحسكة- إسماعيل مطر

أكد المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه بالحسكة أنه تمّ وضع ٤ آبار جديدة في منطقة علوك بريف رأس العين المحتلة من قبل النظام التركي ومرتزقته بالخدمة الفعلية، وبذلك يصبح عدد الآبار التي تعمل 18 بئراً بشكل اعتيادي وبغزارة 200 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن غزارة الآبار الجديدة 300 ألف برميل في اليوم، إذ تبلغ غزارتها مجتمعة قرابة 80 ألف متر مكعب يومياً، وهي تكفي حاجة مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها، لافتاً إلى أنه تمّ إجراء الصيانات اللازمة للآبار وإيصال التيار الكهربائي.

وبيّن مدير المؤسسة أنه تمّ تقسيم المدينة إلى 5 قطاعات، وهي قطاع النشوة ويضم أحياء النشوة الغربية والنشوة الشرقية والليلية والفيلات والشريعة، وقطاع غويران ويضم أحياء غويران الشرقي وغويران الغربي وحي الزهور وقرية العابد، وقطاع الناصرة ويضم أحياء الناصرة والكلاسة وتل حجر والعمران، وقطاع العزيزية ويضم أحياء العزيزية والصالحية والطلائع وخشمان والمفتي، والقطاع الخامس هو قطاع مركز المدينة، حيث يتمّ توزيع المياه فق نظام الدور المتبع من قبل المؤسسة بحيث تأتي المياه إلى كل قطاع كل خمسة أيام.