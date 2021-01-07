أربعة قتلى واعتقال 52 شخصاً خلال اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس

قُتل أربعة أشخاص واعتقل 52 على خلفية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول) أمس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت رويترز عن قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت كونتي قوله إن أربعة أشخاص قتلوا وتم اعتقال 52 بعدما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

كما أعلنت الشرطة الأميركية وفاة المرأة التي أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول أمس إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن متأثرة بجروحها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم الشرطة ألينا غيرتس أن الجريحة توفيت في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفيدرالية روبرت كونتي بالقول خلال مؤتمر صحفي إن تحقيقاً فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

وكان أنصار ترامب اقتحموا أمس مبنى الكونغرس بتحريض منه حيث طلب منهم خلال مظاهرة التوجه نحو مبنى الكابيتول وعدم “الاستسلام ورفض الاعتراف” بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز بايدن وصدق عليها المجمع الانتخابي، فأقدم المحتجون على اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن حيث علق الكونغرس مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.