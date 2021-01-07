إيران: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: “إن تطوراتنا وصلت جداً بحيث أصبح بإمكاننا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسب نقاء مختلفة 40% أو 60% أو حتى 90% بكل سهولة”.

ولفت كمالوندي إلى أن قانون البرلمان الإيراني “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” ينص على تخصيب اليورانيوم أعلى من 20% إذا كانت حاجة لذلك وهذه الإمكانية متوفرة الآن، وإذا قررنا ذلك بإمكاننا تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الـ20% بسهولة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أعلن بدء إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%” في موقع فوردو النووي المعروف بـ”مجمع الشهيد علي محمدي”، مضيفاً:”إن ذلك يأتي استناداً إلى قرار مجلس الشورى بخصوص الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات والحفاظ على مصالح البلاد”.

في الأثناء، أكد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أن الشهيد قاسم سليماني “نهجٌ بحد ذاته وأن إرثه مستمر إلى الأبد”.

وقال خلال كلمته في المراسم الختامية لذكرى استشهاد القادة في كرمان: “إنّ سليماني كان يُحارب من أجل السلام في الخطوط الأمامية من الجبهات”، مشيراً إلى أن سليماني “هزم إرادة العدو في الحرب على الإرهاب”.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هما المسؤولان عن توجيه الأوامر باغتيال الشهيدين سليماني ومحسن فخري زاده، لذا فإن واجب إيران هو محاسبة الآمرين والمنفذين لجريمتي الاغتيال.

وأضاف باقري: “إن تعيين الزمان والطريقة في تنفيذ المحاسبة شأن إيراني وستختار المكان والزمان المناسبين للرد”.

ولليوم الثاني على التوالي تستمر المناورات في إيران، حيث نشر الجيش الإيراني مشاهد جديدة لطائرات مسيرة تصيب أهدافها.

ويضم الجزء العملياتي من التدريبات عمليات قتالية تنفذ بطائرات مسيرة، بما فيها اعتراض جوي وتدمير أهداف جوية باستخدام صواريخ جو-جو وتدمير أهداف برية بالقنابل وصواريخ جو-جو، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الانتحارية.