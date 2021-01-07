الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص الحي على الفلسطينيين في مخيم الدهيشة وقباطيا والعيسيوية

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية ووفقا للوكالة فان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب في قدمه وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحامها بلدات في الضفة الغربية.

في حين نشبت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الشبان الفلسطينيين، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابين من البلدة بعد اقتحامها الأحياء وتمركز مركباتها أمام المباني وعلى محاور الطرقات، كما أصيب عدد من أهالي العيسوية بحالات اختناق أثناء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز عشوائياً.

وفي سياق متصل أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين أثناء حراثة أراضيهم ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

في الأثناء جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية منازل فلسطينية قرب بلدة بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات تجمعا بدويا قرب بيت إكسا وهدمت ثمانية منازل.

كما اعتصم أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة في واد الربابة رفضاً لأعمال التجريف التي ينفذها الاحتلال في المنطقة.