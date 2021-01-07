الحب للشجعان

المهم في الزواج، وجود توافق بين الشخصين من عدة جوانب ومستويات، ومنها التعليم والمستوى الاجتماعي، كما أن المواصفات الجسدية مهمة، فقد يكون فارق الطول الضخم عائقاً أمام الارتباط، لكن هذه النقطة لم تكن أزمة وقفت أمام الثنائي الكيني ليليان واويرا جاتيمو، عمرها 28 سنة، وطولها أكثر من مترين، وحزقيال موانجي ماينا، عمره 33 عاماً، وطوله أقل من متر بقليل.

ويرد الزوجان من كينيا على انتقادات المجتمع بسبب الفارق الكبير في الطول بينهما واحتفلا بعقد قرانهما في منتصف كانون الأول الماضي.

والتقت ليليان بزوجها لأول مرة في حفل زفاف صديق مشترك في نيسان 2017، وأعجبت ليليان بشجاعة خطيبها، إذ قالت: “بمجرد أن رآنى، طلب رقم هاتفي، وقلت لنفيى حينها أن هذا رجل حقيقي”.

وبعد فترة وجيزة، نما حبهما، لكن الأهل والأصدقاء رفضوا زواجهما بشكل قطعي حتى أن عائلة الزوج حاولت إقناعه بترك خطيبته والعثور على امرأة من طوله.

وانتقدهما أصدقاؤهما أيضاً، وأوضحت ليليان “أهانني البعض، موجهين لي كلاماً غير لطيف، وقال البعض أنني يجب أن أبحث عن شخص طويل مثلي”. كما ادعى البعض أن ليليان في علاقة مع موانجي كونه رجل أعمال ولديه الكثير من الأموال، ومع ذلك، وعلى الرغم من فقدان بعض الأصدقاء، انضم العديد من المقربين وأفراد الأسرة الداعمين لليليان وموانجي للاحتفال بزفافهما في 19 من الشهر الماضي، حتى أن عائلة موانجي حضرت في النهاية.

وردت ليليان على الانتقادات السلبية التي اشتدت بعد زواجهما: “الطول أمر تافه وهو أمر لا يقلقنا أبداً”. وأضافت، “نحن سعداء للغاية ونستمتع حقاً بشهر العسل، الحب ليس له حدود”.